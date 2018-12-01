كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - الداخلية يضع مطاريد الأهلى والزمالك تحت المراقبة فى الميركاتو الشتوى

علاء عبد العال

حدد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، احتياجات الفريق من الميركاتو الشتوى يناير المقبل، حيث يسعى الداخلية للتعاقد مع ما لا يقل عن 4 أو 5 لاعبين.

وأكد عبد العال، أن الداخلية يحتاج للتدعيم بحد أقصى فى ثلاثة مراكز هى مهاجم، لاعب وسط مهاجم، وظهير أيمن، موضحا أن الفريق سيسعى للبحث عن ضحايا الدكة فى الأهلي أو الزمالك الراغبين فى الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة.

ويخوض الداخلية مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة استعداداً لمواجهة النادي المصرى، حيث تقام الودية الأولى اليوم أمام فريق حلوان، على أن تكون المباراة الثانية أمام بلبيس قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك فى العاشر من ديسمبر المقبل.

ويحتل الداخلية المركز الـ14 بمسابقة الدورى العام برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 14 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتعرض للخسارة فى 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 19 آخر.