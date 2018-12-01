كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - هالة زايد في الإسماعيلية لإطلاق المرحلة الثانية من "100 مليون صحة"

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،اليوم، لافتتاح وإطلاق "المرحلة الثانية " لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور كلا من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية تضم 11 محافظة هي القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر، ويبلغ إجمالى المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستمر حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وذكر أن وزيرة الصحة والسكان ستعلن انطلاق المرحلة الثانية من مكتب ارشاد هيئة قناة السويس، و من المقرر أن تعقد الوزيرة مؤتمراً صحفياً بالمكتب، ثم تتوجه لتفقد عمل عدد من نقاط المسح بكلا من مركز كبد هيئة قناة السويس، والمجمع الطبى للتأمين الصحي، ووحدة صحة السبع بنات.