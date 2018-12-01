كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - صفحة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد وليد سليمان

وليد سليمان

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك بعيد وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذى يكمل اليوم عامه الـ 34.

وكتبت صفحة الأهلي، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا وليد سليمان. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. هل تتذكر أول هدف له مع فريقنا!؟".

ولد حاوى القلعة الحمراء في الأول من ديسمبر عام 1984 في مركز بني مزار إحدي مراكز محافظة المنيا.

والتحق سليمان بمركز شباب بنى مزار ومنه إلى فريق الشباب في نادي حرس الحدود، وانضم وليد إلى نادي الجونة في موسم 2005 ، وتألق سليمان مع نادي الجونة وساعدهم في تصدر مجموعة الصعيد والتأهل إلى الملحق الأخير في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز .

بعد تألق سليمان مع نادي الجونة، اقتنع المدرب مختار مختار أثناء وجوده على رأس الإدارة الفنية لفريق بتروجت بمهارات الحاوي ومن ثم انتقل سليمان إلى الفريق البترولي ، واحترف وليد سليمان في أهلي جدة خلال موسم 2009، ثم عاد إلى مصر عبر بوابات نادي إنبي قبل أن ينتقل للأهلي ليستمر معه حتى الآن .