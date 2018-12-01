كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - عبد المحسن سلامة : نحن في مرحلة اقتصادية صعبة وشديدة الأهمية

كتب - محمود الشريف

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، إننا في مرحلة اقتصادية صعبة وشديدة الأهمية لكونها تعالج آثار الماضي، لافتا إلى أن من ضمن الأزمات الرئسية هي ملف الدعم ومواجهة السنوات العجاف الماضية.

وأضاف سلامة خلال كلمته في مؤتمر الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق، إن القيادة السياسية الحالية استطاعت مواجة كافة الأعباء في آن واحد لإعادة بناء اقتصاد حقيقي وقوي.

وحضر المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.