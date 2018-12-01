كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لـ"الأهرام الاقتصادي" بمشاركة 6 وزراء

كتب - محمود الشريف

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لـ"الأهرام الاقتصادى"، بعنوان "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة 6 وزراء ورؤساء بنوك حكومية وخاصة.

وتتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي.