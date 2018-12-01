كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - إبراهيم سعيد ينتقد لاعبى الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

إبراهيم سعيد

وصف إبراهيم سعيد، لاعب ناديى الأهلى والزمالك السابق، لاعبى نادى الزمالك، بأنهم لا يستحقون الثقة ولا الفوز، فى اللقاء الذى جمعهم بنادى الاتحاد السكندرى، فى الدور الـ16 بالبطولة العربية.

وقال هيما فى تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" "لاعبو الزمالك لا يستحقوا الثقة ولا يستحقوا الفوز".

وأضاف هيما "الاتحاد السكندرى يستحق الفوز بالمباراة واجتهدوا والنتيجة الفوز.. كرة القدم تعطى المجتهدين فقط".

استطاع نادى الاتحاد السكندرى إقصاء نادى الزمالك من بطولة كأس زايد، وذلك بعد تغلبه على المارد الأبيض بركلات الترجيح.