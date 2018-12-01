كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:08 صباحاً - الصحة : بدء فتح العيادات للكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة
أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء فتح العيادات الطبية بالمرحلة الثانية فى 11 محافظة لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية على أن يكون الكشف والعلاج بالمجان.
المرحلة الثانية تضم 11 محافظة هى القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر، ويبلغ إجمالى المواطنين المستهدفين بالمسح فى هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وتستهدف المرحلة الثانية 20 مليون مواطن و6 ملايين طالب بالمدارس.
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