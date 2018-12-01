بالصور| فتاة يابانية تفقد صوابها بعد قبلة من "ميكي ماوس"

أثارت فتاة يابانية تدعى "أريسو"، دهشة الكثيرين أثناء عرض الفأر الأكثر شهرة والمعروف لدى الأطفال بـ"ميكي ماوس"، بعد حصولها على قبلة منه، في منتجع "ديزني لاند"، بمدينة أوراياسو، باليابان، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والتقط أحد الحاضرين، العامل الذي يرتدي زي "ميكي ماوس"، وهو يهدي المعجبات الصغيرات قبلات رومانسية طويلة، وهو ما حدث مع الفتاة والذي أفقدها توازنها.

ونزل العامل المتنكر على ركبته أمام الفتاة، ليمنحها قبلة جميلة على اليد، ووقف ليقبلها مرة أخرى، أمام ذهول الحاضرين وبعد ثوانٍ استعادت الفتاة وعيها، وعبرت عن حزنها وأسفها عما حدث معتبرة شخصية "ميكي ماوس" غير نبيلة بعد الأن.

وذكرت: "لم يستطع دماغي اللحاق بسلسلة الأشياء التي لم أكن أتوقعها".

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