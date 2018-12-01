للمقبلين على الزواج.. انطلاق مهرجان الزفاف في نسخته الخامسة بالقاهرة فبراير المقبل

أعلن ياسر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمهرجان الزفاف cairo wedding festival، عن انطلاق المهرجان في نسخته الخامسة وذلك في الثامن من فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يقام المهرجان يقام بفندق الدوسيت، مؤكدا أن هذا الحدث ينتظره المقبلين على الزواج والخبراء والمتخصصون في مجال الأفراح، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان العديد من المفاجأت منها مشاركة العديد من خبراء تصميم الأزياء ومصففي الشعر وخبراء التجميل، وكذلك مشاركة منظمي الأفراح في مصر بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من نجوم الفن في مجالي التمثيل والغناء.

يذكر أنه تم تكريم النجم رامي صبري وأحمد زاهر ودينا والمطرب محمد عدوية وداليا مصطفى ومنه فضالي ولقاء سويدان وطارق صبري، وذلك في النسخة العربية التي عقدت في إبريل الماضي.

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