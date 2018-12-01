روزانا اليامي تنتقد بشدة تشبيهها بروان بن حسين.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، قيام إحدى متابعيها على تطبيق "سناب شات" بتشبيهها بالفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، قائلة: "أعوذ بالله ما أشبه لها طبعًا..الله يكرمني".

وقالت روزانا: "يا حرام والله عندنا بنات فيهم تنتقد غريب تروح تقعد في العيادة بالساعة زي الكلبة عشان تروح تنفخ شفايفها..ولما تشوف واحدة زيي يا ناس شفايفها من ربنا تقعد تقولها شفايفك منفوخة..والقاعدة اللي قعديها في العيادة ياقردة عشان تنفخي شفايفك ديه ايه".

وأضافت: "وبعدين ليه زعلانة أنا شفايفي عجباني ومبسوطة بيها واللي بيحبوني بيحبوني كده إني ليه زعلانة ومضايقة.. خليكي في شفايفك وركزي فيهم ياللي مافي إبرة راضية تظبط معاهم".

واختتمت حديثها، قائلة: "في بنات عندهم الحقد عالي بشكل مو طبيعي..يعني مسكينة هي عندها كبت ولا محرومة ولا ما عندها خربة ولاتقدر تسوي أشياء انا بسويها فتحقد عليها تكرهني..طب أنا ايش ذنبي.. أنا أكره الكبت والاستعباد".