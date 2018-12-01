مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد داني كامل بطريقة مجنونة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، بعيد ميلاد صديقها، خبير التجميل داني كامل، بطريقة غير تقليدية ومجنونة، من خلال تدبير مقلب له بوضع كعكة الاحتفال في وجهه.

ودعت النجمة اللبنانية بالفيديو الذي نشره داني كامل عبر صفحته على موقع "إنستغرام" خبير التجميل اللبناني لمنزلها وانتظرته بجوار الباب لوضع الكعكة في وجهه، ولكن في اللحظة الأخيرة سقطت منها على الارض، فقامت بحمل بعض القطع منها وإلقائها على وجهه وشعره.

واستقبل داني كامل المقلب بصدر رحب، بعد انتشار قطع الكعك والكريمة على وجهه وملابسه، مرددًا: "ياريت ما جيت".

وعلق خبير التجميل الشهير على الفيديو، قائلًا: "كلمة بحبك قليلة عليكي.. بس بعد هالضرب شو بدي إلك.. شوفوا مايا دياب وكادو عيد ميلادي".