كريستي برينكلي تضئ شجرة عيد الميلاد بإطلالة رائعة

استحوذت عارضة الأزياء الأميركية كريستي برينكلي، على اهتمام الصحافة وتصدر عناوين الأخبار منذ عرضها لأزياء الرياضة وملابس السباحة في السبعينيات , غير أن كريستي برينكلي البالغة من العمر 64 عامًا ، أثبتت أن جمالها صمد أمام الزمن، وظهرت بإطلالة مفعمة بالحيوية والشباب في نيويورك، حيث تم اختيارها لإضاءة شجرة عيد الميلاد السنوية الخامسة والخمسين لبورصة نيويورك، يوم الخميس.

واختارت أيقونة الجمال، برينكلي ، ملابس كاملة باللون الأبيض ، وظهرت إلى جانب دمية على شكل دب قطبي ضمن دعاية "كوكا كولا" قبل الحدث , وكانت كريستي برينكلي، ترتدي قميصًا من الكشمير باللون الكريمي الفاتح، ويتميز بتصميم عنق على شكل حرف "v" , ونسقته مع سروال أبيض كلاسيكي، وأكملت اطلالتها بسترة طويلة من الفرو الاصطناعي باللون الأبيض الناصع.

يذكر أن كريستي نباتية طوال حياتها، لا تلبس الفراء الحقيقي أبدًا دعمًا للاستدامة , وصففت شعرها الأشقر في موجات فضفاضة وأضافت ماكياجًا ناعمًا مع بشرة شابة ولمسة من أحمر الشفاة النيوود.

وظهرت كريستي في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشرب الكحول من الزجاجة،وانضم إليها أيضًا بعض من معجبيها في هذا الحدث المسائي الذين التقطوا معها بعض الصور , وظهر سانتا كلوز أيضًا والتي التقطت معهم مزيدًا من الصور مع ابتسامتها التي تشع بهجة كبيرة في هذا الحدث.

وكشفت كريستي في العام الماضي أسرارها لتحدي الزمن والحفاظ على شبابها وقالت في برنامج TODAY "من الجيد الحفاظ على النظام الغذائي المكون من مجموعة مختلفة من الألوان , حيث تملأ أطباقك بأكبر قدر ممكن من الألوان حتى تتمكن من الحصول على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة" , وأضافت "إن المفتاح هو الحفاظ على التنوع ، ودمج التمارين الرياضية ضمن روتينك اليومي" , يذكر أن كريستي تزوجت أربع مرات وهي أم لثلاثة أبناء.