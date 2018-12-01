كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:52 صباحاً - بشرى سارة من المركزى للاحصاء.. ارتفاع الإيرادات إلى 5.5 مليار دولار خلال شهرين

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، إن إيرادات الدولة ارتفعت إلى 100 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) خلال شهرين فقط من العام المالي الجديد 2018/2019.

وأوضح الجهاز أن إيرادات الدولة ارتفعت إلى 100.6 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2018-2019 مقابل 74.3 مليار جنيه (4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة تخطت 26 مليار جنيه خلال عام.

وبحسب تقرير للجهاز، فإن السبب الرئيس وراء ارتفاع الإيرادات يرجع إلى إيرادات الضرائب التي ارتفعت إلى 83.9 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وأغسطس من العام 2018-2019 مقابل 55.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017-2018.

وأظهر التقرير أن الضرائب على السلع والخدمات سجلت أعلى إيرادات بقيمة 45.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2018-2019 مقابل 32.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليها، يليها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية والتي ارتفعت من 13.2 مليار جنيه إلى 22.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات من 6 مليارات إلى 10.5 مليار جنيه، والضرائب على التجارة الدولية من 4.6 مليار إلى 5.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بحسب التقرير الصادر.