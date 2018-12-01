كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:52 صباحاً - شاهد .. قنبلة يوم القيامة النووية الامريكية

تجري القوات الجوية الأمريكية اختبارات لقنبلة نووية جديدة.

وبحسب مصادر أمريكية فإن قنبلة "بي61-12" (B61-12) تتمتع بدقة فائقة في إصابة الأهداف وتتميز بشموليتها، حيث يمكن استخدامها لأغراض شتى.

وتمت تجربة إلقاء القنبلة في قاعدة نيليس للقوات الجوية الأمريكية في شمال نيفادا في صيف العام الحالي وفق إفادة مجلة أمريكية.

ويشار إلى أن قنبلة "بي61-12" تتيح تدمير منشآت على سطح الأرض وتحت الأرض، وأنها تصيب الأهداف بدقة عالية بفضل مجموعة الذيل الجديدة.

وبحسب هانس كريستنسن، مدير المشروع الإعلامي النووي في اتحاد العلماء الأمريكيين، فإن قنبلة "بي61-12" تنجز مهامها بأقل تلوُّث إشعاعي، وإنها تدمر أهدافًا مختفية في بطون الأرض بفاعلية كبيرة.

ويمثل تسليح قاذفة القنابل "بي-2" بالسلاح الجديد إحدى مراحل تحديث هذه الطائرة التي بصرت النور للمرة الأولى في ثمانينات القرن العشرين.

وتقتضي الضرورة تحديث هذه الطائرة لكي تظل في الخدمة حتى مجيء الطائرة البديلة "بي-21" في المستقبل.

وفضلا عن ذلك يتم تزويد قاذفة القنابل "بي-2" بأنظمة جديدة للحماية من مضادات الطائرات.