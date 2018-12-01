صابر الرباعي يكشف حقيقة غضبه من إيهاب توفيق.. وهذا ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان التونسي، صابر الرباعي، عن حقيقة غضبه من تصريحات الفنان المصري ايهاب توفيق الأخيرة، بشأن أنه لا يمكن مقارنة الأول بالموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب حتى يصبح عضو لجنة تحكيم لبرامج اكتشاف المواهب، مؤكدًا أن هناك علاقة صداقة وأخوّة تجمع بينهما.

وأضاف الرباعي في تصريحات تلفزيونية: "أبدًا أنا مازعلتش منه.. ويجب أن لا نخرج الموضوع عن سياقه.. بالعكس علاقتي بإيهاب مايشوبهاش لي شيء.. وايهاب بالنسبة لي أخ وصديق".

وكان الفنان المصري ايهاب توفيق قد نفى ما تردّد بشأن تعمّده الهجوم على النجمين كاظم الساهر، وصابر الرباعي، مشيرًا، إلى أنّ تصريحاته بشأن أنّهما لا يشبهان محمد عبدالوهاب، أو الموسيقار عمار الشريعي، لا ينتقص منهما، لأنّ هذا الجيل يطلق عليه "العمالقة" ولا يمكن أنْ يتكرر أبدًا.

وأكّد ايهاب بأنّه لا يعلم السّبب الحقيقيّ، وراء غيابه عن المشاركة بلجان تحكيم برامج تقييم المواهب، مشددًا على أنّه ليس لديه فكرة حول سبب عدم استعانة المسؤولين عن تلك البرامج به، رغم خبرته الفنيّة والموسيقيّة الكبيرة.