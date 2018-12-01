كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 07:24 صباحاً - نيسان تشارك في احتفال السفارة اليابانية في مصر بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني

شاركت نيسان موتور إيجيبت في الاحتفال السنوي بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني و ذلك بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة بحضور الدبلوماسيين والسفراء ومستثمرين وكبار الشخصيات.

وتؤكد نيسان من خلال اهتمامها بالمشاركة في مثل هذه المناسبات والفعاليات المختلفة، إن التزامها لا يرتبط فقط بسوق السيارات ولكن أيضا بالتفاعل المجتمعي، حيث أن "عيد ميلاد الإمبراطور" هي مناسبة مهمة يتم الاحتفال بها سنويا ً .

وتركز استراتيجية نيسان على التزامها تجاه السوق المصري، وتحقيق أعلى نسبة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والهند والتي تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأسواق الناشئة في العالم. ففي الوقت الذي تسعى مصر فيه لتحديث وتقوية بنية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، أصبحت نيسان أيضا جزءًا لا يتجزأ من قطاع السيارات المصري وشريكًا مستدامًا في النمو وتطور الاقتصاد المصري.

و تستعرض نيسان هذا العام خلال فعاليات الاحتفال سيارة قشقاي ذات الكماليات الرياضية و تعتبر واحدة من أكثر السيارات الـ SUV مبيعاً في مصر والعالم، كما تعتبر مثالاً حياً لتقنية "Nissan Intelligent Mobility"، لما بها من تقنيات مثل Around View Monitor التي تساعد السائقين على مراقبة محيطهم والمواقف غير المتوقعة لحماية أنفسهم والركاب، سونار أمامي وخلفي ونظام الإضاءة الأمامي ذاتي الضبط ، كما أن بها إمكانيات عزل وتقليل لضوضاء المحرك والرياح والطريق وميزات فارهة مثل السقف البانورامي، جنوط قياس 19 بوصة. كما تتميز بنظام التشغيل والإيقاف الذكي وتقدم أداءً مميزاً بفضل محركها التيربو 1.2 الذي يولد قوة تصل إلى 117 حصان عند 4500 لفة في الدقيقة و يعمل بوقود 92، ما يجعلها من أكثر السيارات الاقتصادية في فئتها.

وتعتبر نيسان العلامة التجارية الأكثر شعبية في مصر بسياراتها المناسبة للعملاء المصريين وقدرتها على تلبية كافة احتياجاتهم والانتشار الكبير لمراكز خدماتها للبيع وللصيانة لتؤكد اهتمامها بقاعدة عملائها والوصول إليهم في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم في حصولهم على سيارات تجمع بين الرفاهية والأمان والمتعة في القيادة.