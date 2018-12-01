رضوى الشربيني تبكي على الهواء بسبب رجل: "مبقاش في منه كتير"

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، عبر شاشة "CBC"، على الهواء مساء الجمعة، بعدما تلقت اتصال هاتفي من شخص قال إنه يدعى "أحمد"، وبكى على الهواء، بسبب انتهاء العلاقة العاطفية التي كانت تجمعه بخطيبته قبل موعد الزفاف بـ50 يومًا، بعدما اكتشفت أنه كان يتحدث إلى إحدى الفتيات عبر "واتس آب".

وقدم "أحمد" اعتذارًا على الهواء لخطيبته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني عبر شاشة "CBC"، وقال باكيًا: "أنا آسف يا ندى، كنتي أحلى حاجة في حياتي، عندي استعداد أطلع قدام الناس كلها وأقولها أنا آسف، جزمتك فوق دماغي ومش قادر أبعد عنك، وبعد الحادثة بيوم حاولت انتحر وعملت حادثة بالعربية".

وأكمل أحمد: "بعملها أغنية مخصوص مع مطرب مشهور في مصر، وأنا اللي كاتب كلامها، وهتكوني انتي أول حد يسمع الأغنية".

وبكت مقدمة البرنامج تأثرًا برسالة المتصل، وقالت: "أنا بعيط من الفرحة، مبقاش فيه رجالة زيك، وإن شاء الله ترجعلك".

وناشدت رضوى الشربيني بالعفو عن خطيبها، قائلة: "الرجالة بتستهون بمشاعر السيدات، وفاكرين إنهم دخلوا علاقة وماشيين وخلاص، لكن لما يكون في حد زي كدة، فمعتقدش إن في منه كتير في 2018".

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