8 فبراير.. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف cairo wedding festival

تنطلق في الثامن من فبراير المقبل، النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف cairo wedding festival في فندق الدويست بالقاهرة.

ومن المتوقع، أن يشهد المهرجان العديد من المفاجآت، من بينها مشاركة العديد من خبراء تصميم الأزياء ومصففي الشعر وخبراء التجميل، ومشاركة منظمي الأفراح في مصر، بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من نجوم الفن في مجالي التمثيل والغناء .

وشهدت النسخة العربية من المهرجان التي أقيمت في إبريل الماضي، تكريم النجوم رامي صبري، وأحمد زاهر، ودينا، ومحمد عدوية، وداليا مصطفى، ومنة فضالي، ولقاء سويدان، وطارق صبري.

​