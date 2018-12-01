كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 1-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات البوم

يحل الأهلي ضيفا على بتروجيت يوم السبت في لقاء مؤجل في الدوري المصري الممتاز ويأمل الفريق الأحمر انتفاضة بعد التعثر في مبارياته الأخيرة بالبطولات المختلفة.

وتقام اليوم العديد من المباريات التي تعد بالمتعة الكروية، حيث يستقبل ريال مدريد ضيفه فالنسيا في قمة الجولة 14 من الدوري الإسباني، بينما يحل بورنموث ضيفاً ثقيلاً على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في حين يرحل يوفنتوس إلى مدينة فلورنسا لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وستبدأ مباريات اليوم في الظهيرة حيث يستقبل فريق سيلتا فيجو، منافسه هويسكا متذيل الترتيب، حيث يمر الفريقان بموسم غير مستقر، وبعدها يستقبل فريق بلد الوليد منافسه ليجانيس المنتشي بفوزه الأخير على ديبورتيفو ألافيش، وبعدها يلعب فريق خيتافي المدريدي الصغير مباراة صعبة ضد الفريق الكتالوني إسبانيول الذي ينافس على مراكز الصدارة هذا الموسم بأداء مميز مع المدرب كيكي سانشيز فلوريس.

وستكون مباراة السهرة بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا وهو لقاء من اللقاءات الكلاسيكة في الكرة الإسبانية، حيث يعتبره الكثيرون مباراة خارج التوقعات بسبب أداء الفريقين المتذبذب هذا الموسم، وبسقوط ريال مدريد المباراة الماضية ضد إيبار تزامنت مع استفاقة فالنسيا الذي حقق الفوز الثاني على التوالي في الليجا، وستكون المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويلعب مانشستر سيتي في الدوري أمام بورنموث ويحل جاره مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون.

ويواجه فيورنتينا فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم السبت ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس ضد بيرنلي.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

هادرسفيلد تاون ضد برايتون ألبيون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

ليستر سيتي ضد واتفورد.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

مانشستر سيتي ضد بورنموث.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً على قناة بي إن سبورت 2

نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة بي إن سبورت 2

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × هويسكا.. الساعة 2 ظهراً

بلد الوليد × ليجانيس.. الساعة 5:15 عصراً

خيتافي × إسبانيول.. الساعة 7:30 مساءاً

ريال مدريد × فالنسيا.. الساعة 9:45 مساءاً

الدوري الإيطالي:

سبال ضد إيمبولي.. عند تمام الساعة 4:00 مساءً

فيورنتينا ضد يوفنتوس.. عند تمام الساعة 7:00 مساءً على قناة بي إن سبورت 4

سامبدوريا ضد بولونيا.. عند تمام الساعة 9:30 مساءً

الدوري الألماني:

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً على قناة بي إن سبورت 1

بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً على قناة بي إن سبورت 5

شتوتجارت ضد أوجسبورج.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

هانوفر 96 ضد هيرتا برلين.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

هوفنهايم ضد شالكه 04.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً

الدوري الفرنسي:

ليل ضد ليون.. عند تمام الساعة 6:00 مساءً

موناكو ضد مونبلييه.. عند تمام الساعة 9:000 مساءً

جانجون ضد نيس.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

أنجيه ضد كان.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

نيم أولمبيك ضد أميان.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

الدوري المغربي:

الجيش الملكي ضد أولمبيك آسفي.. عند تمام الساعة 4:00 مساءً

أولمبيك خريبكة ضد الكوكب المراكشي.. عند تمام الساعة 6:00 مساءً

الدوري المصري:

بتروجيت ضد الأهلي.. عند تمام الساعة 7:00 مساءً

الدوري السعودي:

الفتح ضد التعاون.. عند تمام الساعة 4:25 مساءً

الرائد ضد الباطن.. عند تمام الساعة 4:40 مساءً