كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - بدون بنطلون .. منة فضالي تخضع لجلسة تصوير مثيرة







نشرت الفنانة منه فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، مجموعة من الصور الجديدة التي خضعت لها في إحدى حفلات الزفاف. ولاقت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي منة بموقع تويتر. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس" 2017، والجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".









شكرا لقرائتكم خبر عن بدون بنطلون .. منة فضالي تخضع لجلسة تصوير مثيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .