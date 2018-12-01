كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري

الأهلي وبتروجيت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاه نظيره بتروجيت ‏اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏

الأهلي يلتقي مع بتروجيت على استاد السويس ضمن مؤجلات ‏الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.‏

‏ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البترولي للخروج من ‏كبوته، بعدما تعرض للإخفاق في إفريقيا والبطولة العربية، إلى جانب الهزيمة من المقاولون في الجولة 16 للدوري بهدف نظيف.

وودع الأهلي البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي من دور الـ16، بينما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا ‏أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت ‏برادس.‏

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

الأهلي يواجه بتروجيت في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.‏

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وبتروجيت اليوم الخميس

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبتروجيت، على قناتي "أون سبورت ‏ونايل سبورت" باعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدوري، إلى جانب القناة الثانية الأرضية.‏