كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي وبتروجيت، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

الأهلي يواجه بتروجيت على استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري الممتاز.

واختارت اللجنة، محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه يوسف البساطي وشهاب راشد ومجدي خاطر حكمًا رابعًا، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

يذكر أن الأهلي يتذيل ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، من أصل 7 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، فيما يأتي بتروجيت في المرتبة الخامسة عشر برصيد 15 نقطة.