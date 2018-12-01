كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - عاجل - ريفر بليت يرفض إقامة نهائي ليبرتادوريس في البرنابيو

السوبر كلاسيكو

أصدر نادي ريفر بليت الأرجنتيني بيانًا رسميًا، رفض خلاله العقوبات الموقعة عليه من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وجاء بيان ريفر بليت على النحو التالي: "سنتقدم بالمقترحات القانونية والطعون ضد القرار الذي أصدره الكونميبول، بشأن العقوبات المالية وتغيير مكان إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، وحظر الجماهير في مباراتين رسميتين في البطولات القارية".

وكانت محكمة التأديب في "كونميبول"، فرضت غرامة ضد ريفر بليت، بقيمة 400 ألف دولار، مع لعب مباراتين بدون جمهور، في المسابقات التي ينظمها الاتحاد في 2019.

وكان من المقرر خوض إياب نهائي "كوبا ليبرتادوريس" أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، يوم السبت الماضي على ملعب "المونيمونتال"، معقل ريفر بليت.

وتعرضت حينها حافلة البوكا للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، وتم تأجيل المباراة.

عقب ذلك أصدر "بوكا جونيورز" بيانًا رسميًا يطالب بتعليق المباراة، باعتبارها غير مستوفاة لشروط المساواة، وكذلك تطبيق العقوبات المقابلة المنصوص عليها في المادة 18 (طالع التفاصيل).

وبات من المقرر إقامة المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد، وفقًا لقرار "كونميبول" وهو ما يرفضه ريفر بليت.