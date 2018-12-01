كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:48 صباحاً - بالملابس الداخلية .. تداول صورة جديدة لـ" مايا دياب " .. اتفرج

تحرص مايا دياب أن تكون إطلالتها دائمًا فى جلسات التصوير عنوانًا للرقى والشياكة، فرغم الجمال والحسن اللذين تتمتع بهما مايا دياب باعتبارها واحدة من أهم نجمات لبنان والوطن العربى، إلا أنها دائما تكون حريصة على الظهور بكامل أناقتها حتى وإن كانت بفساتين مثيرة .

واعاد رواد مواقع التواصل نشر صورة قديمة قد نشرتها " مايا " منذ فترة وتفاعل معها الجمهوش بشكل كبير وأبدو اعجابهم بها .