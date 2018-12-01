علماء: "الشخير" خطير جدا على صحة النساء أكثر من الرجال

وجد العلماء أن الشخير يؤثر سلبيًا على صحة النساء، والظاهرة ناجمة عن نقص الهواء أثناء النوم، وفي بعض الأحيان يكون مزمنًا، مما يزيد من احتمال حدوث مشكلات خطيرة في الأوعية الدموية والقلب.

ووفقًا لما ذكرت "سبوتنبك"، قال خبراء إن كتلة البُطين الأيسر للقلب تكون أكبر عند بعض الرجال والنساء، ويلاحظ ذلك بشكل خاص عند الأشخاص الذين يعانون من الشخير.

وقال الاختصاصي، أدريان كورت، من جامعة ميونيخ للعلوم، إن التأثيرات السلبية الناجمة عن الشخير تكون أكثر وضوحًا لدى النساء.

وأجرى "كورت" وزملاؤه دراسة علمية، اكتشفوا من خلالها تأثير الشخير وتوقف التنفس على الصحة، وفق موقع "وان".

وتتبع الخبراء حياة حوالي 5 آلاف بريطاني، واتضح أن 5% منهم لم يشتكون من مشاكل في النوم، أما البقية فقد عانوا من الشخير البسيط أو الحاد.

ونصح العلماء الأشخاص الذين يعانون من الشخير بأن يطلبوا من أزواجهم أو الأقرباء منهم مراقبة ما إذا كانت الانقطاعات قصيرة المدى في التنفس تظهر أثناء النوم، فإذا كان كذلك، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث اعتبر العلماء أنه يمكن التخلص من انقطاع النفس عن طريق فقدان بعض الوزن الزائد.

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