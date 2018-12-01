كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:50 صباحاً - مصر تفوز على تشاد في تصفيات كأس العالم للسلة

منتخب مصر للسلة

حقق منتخب مصر للرجال لكرة السلة فوزا هاما على تشاد بنتيجة 85-58 في إطار مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين.

وفرض منتخب مصر سيطرته على المباراة منذ البداية، حيث حسم الربع الأول لصالحه بنتيجة 20-10، وواصل لاعبو المنتخب المصري تفوقهم في الربع الثاني وحسموه لصالحهم بنتيجة 26-14، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بنتيجة 46-24.

وانتهت الفترة الثالثة من المباراة بتعادل تشاد مع منتخب مصر بنتيجة 17-17، لتصبح النتيجة الإجمالية 63-41، وشهدت الفترة الرابعة تفوق للاعبي المنتخب المصري وحسموه لصالحهم بنتيجة 22-17، لتنتهي المباراة بتفوق كبير لمنتخب مصر بنتيجة 85-58.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد مصر إلى النقطة الـ16، بينما أصبح رصيد تشاد 13 نقطة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة مع كل من تونس وأنجولا وكاميرون وتشاد والمغرب.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين مع تونس والكاميرون، ويحتاج إلى الفوز بهما من أجل التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامته بالصين 2019.

وسيلتقي منتخب مصر مع تونس غدا السبت في تمام الرابعة عصرا في لقاء ينقل عبر قناة بي إن سبورتس 10.