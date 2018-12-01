- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:50 صباحاً - للكبار فقظ +18 .. كاردشيان تظهر " ملط " علي غلاف مجلة - صور
اعتادت نساء عائلة كاردشيان على صدم معجبيها بإطلالاتهن المثيرة، والتى تجد عادة الكثير من الانتقادات، وكانت آخرهن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة ك كاردشيان التى ظهرت عارية تماما بجلسة تصوير خاصة لمجلة خاصة فى نسختها المكسيكية، حيث من المقرر أن تتصدر كورتنى البالغة من العمر 39 عاما غلاف المجلة لعدد ديسمبر / يناير.
تحدثت كورتنى للمجلة عن عائلتها فقالت "أنا وأخواتى لدينا شخصية خاصة، نحن ننتقد بالتأكيد بعضنا البعض، لكن هذه الانتقادات تأتى دائماً بدافع الحب"، وعن الرجل قالت كورتنى "من المهم أن يكون لديه ثقة تامة بنفسه".
شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقظ +18 .. كاردشيان تظهر " ملط " علي غلاف مجلة - صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .