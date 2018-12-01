كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:50 صباحاً - عاجل - ترامب يلغي لقائه مع بوتين في قمة مجموعة العشرين

ترامب وبوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه ألغى لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فقط بسبب الأزمة الأخيرة بين موسكو وأوكرانيا.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن ترامب قوله: إن “السبب الوحيد هو ما حدث للسفن الأوكرانية والبحارة”.

وأضاف: “لا يعجبنا ما حدث، لسنا سعداء بهذا ولا أحد سعيد بذلك، نأمل أن يتمكنوا (الروس والأوكرانيين) من حل ذلك قريبا، لذلك نحن نتطلع للقاء الرئيس بوتين”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، الذي كان مقررا السبت على هامش قمة “مجموعة العشرين” في الأرجنتين، احتجاجاً على حادثة مضيق “كيرتش” الواصل بين البحرين الأسود و”آزوف”.

وانطلقت أعمال قمة العشرين مساء الجمعة في بوينس آيرس، وتستمر حتى السبت، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم.