كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:50 صباحاً - كارديف سيتي يقلب تأخره لفوز على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

كارديف سيتي

قلب فريق كارديف سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف سجله مات دوهيرتي في الدقيقة 18 وتعادل أرون جونارسون لكارديف في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ديفيد هويليت هدف الفوز في الدقيقة 77.

ورفع كارديف سيتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.