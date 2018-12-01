كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:50 صباحاً - بالفيديو.. رايو فاليكانو يُسقط إيبار بهدف في الدوري الإسباني
رايو فاليكانو
انتزع فريق رايو فاليكانو فوزا صعبا من ضيفه إيبار 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقمص ادريان ايمباربا بلازكيز دور البطولة لفريق رايو فاليكانو بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.
ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد إيبار عند 18 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف ليفانتي.
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