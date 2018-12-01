كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:50 صباحاً - مؤمن زكريا يطلب المشاركة مع فريق الشباب بالأهلي

مؤمن زكريا





توجه مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب للجهاز الفني للأحمر بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت. الأهلي يلاقي بتروجت غدًا السبت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة ‏لمسابقة الدوري المصري الممتاز‎.‎ وكان مؤمن زكريا قدد جدد تعاقده مع الأهلي لمدة أربع مواسم. وطلب زكريا من الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المشاركة مع فريق الشباب مواليد ‏‏٩٧ في مباراته غدًا أمام مصر للمقاصة بدوري الجمهورية.‏‎

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