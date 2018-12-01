الامارات | أين تفرح مع دبي في «اليوم الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تفرح مع دبي في «اليوم الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزخر روزنامة احتفالات اليوم الوطني في مختلف إمارات الدولة بقائمة من الخيارات المبهجة، التي تجذب الإماراتيين والمقيمين والزوّار، وفي وقت تتنوّع فيه ميول واهتمامات الناس في فسحة عطلة اليوم الوطني كل عام، تكشف «دبي» دوماً عن باقة استثنائية من المفاجآت المبهرة التي تستقطب اهتماماً متجدداً كل عام، لما تطرحه على أهلها ومقيميها من فعاليات وأنشطة ترفيهية منوّعة، وهنا عرض لأبرز الوجهات التي يمكن زيارتها والاستمتاع بقائمة برامجها الاحتفالية في اليوم الوطني:

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