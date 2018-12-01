الامارات | 10 كتب تتصدّر قائمة «ثقافة أبوظبي» في «معرض الكويت»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 كتب تتصدّر قائمة «ثقافة أبوظبي» في «معرض الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت 10 كتب صادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة ومشروع «إصدارات»، نسبة مبيعات عالية في جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي شارك في الدورة الـ43 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي اختتم فعالياته أخيراً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «سعداء بما حققه مشروعا (كلمة) و(إصدارات) من نجاح، وإقبال جماهيري على اقتناء الكتب الصادرة عنهما في معرض الكويت الدولي للكتاب، بما سيسهم في تحقيق رسالة (كلمة) وإيصال ترجماته إلى جميع القراء في مختلف أرجاء العالم، وذلك بتوصيل المعرفة إلى القراء في كل مكان، بما في ذلك الكتب التي تعنى بالثقافة المحلية والعالمية من خلال كتّاب إماراتيين أو بأقلام عربية وغربية مترجمة». وأضاف آل علي: «حرصنا من خلال مشاركتنا في معرض الكويت للكتاب على إبراز الوجه الثقافي والحضاري للعاصمة الإماراتية، وما تتضمنه من معالم ومواقع جذب، مع تسليط الضوء على مقوماتها الثقافية المتنوعة، لإيماننا أنّ معارض الكتب تكتب بدورها هوية الأوطان، ومن هنا بذلنا جهدنا لتعريف الجمهور بهويتنا المحلية الوطنية، وما تختزنه من غنى ثقافي وتراثي أصيل».

وجاء في مقدمة الإصدارات التي شهدت إقبالاً لافتاً في جناح «ثقافة أبوظبي» كتب «أسوأ المهن في التاريخ: سرد لقصة ألفي عام من العمالة البائسة»، و«أجمل عشر تجارب على الإطلاق»، و«الذاكرة.. أسرارها وآلياتها»، و«العناصر: استعراض بصري لكل الذرات المعروفة في الكون»، و«المنطق»، و«إمبراطورية التفويض السماوي»، و«تاريخ الثقافة العالمية»، و«تاريخ المسلمين في إفريقية»، و«حج إلى ربوع نجد»، و«حلاق دمشق».

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