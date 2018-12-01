الامارات | غاضبون بالزي المدرسي لأجل «المناخ»

شكرا لقرائتكم خبر عن غاضبون بالزي المدرسي لأجل «المناخ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - آلاف الأطفال أضربوا عن الدراسة في أنحاء أستراليا. أ.ب

أضرب آلاف من الأطفال عن الدراسة في جميع أنحاء أستراليا، أمس، للاحتجاج على تقاعس الحكومة عن التحرك بشأن تغير المناخ، ما دفع أحد الوزراء لتوبيخهم قائلاً إنهم يعرضون أنفسهم «للفشل».

وتجمّع الأطفال والآباء والمدرسون في الحي التجاري بوسط سيدني خلال ساعة الغداء، مرددين هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وشهدت مدن ملبورن وبرزبين وبيرث وغيرها احتجاجات مشابهة بعد أن خرج التلاميذ في العاصمة كانبيرا في احتجاج.

وقال أحد قادة الاحتجاج للحشود التي ترتدي الزي المدرسي «هذه مجرد البداية. هذا أول إضراب لنا وأول تحرك لنا معاً. سنواصل قيادة المزيد من الحملات حتى يحدث شيء».

وأستراليا هي واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم لأسباب منها اعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. وفي وقت سابق هذا العام خفضت الحكومة المحافظة التزاماتها تجاه اتفاقية باريس للمناخ. وانتقد موريسون الاحتجاجات، قائلاً إنه يريد أن تكون الأولوية للتعليم وليس للنشاط السياسي في المدارس. وقال وزير الموارد مات كانافان إن التحرك يعرض الأطفال للفشل.