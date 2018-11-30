كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:58 مساءً - سانشيز يستقر على مغادرة مانشستر يونايتد

أليكسيس سانشيز

كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن لاعب فريق مانشستر يونايتد "أليكسيس سانشيز" عازم على مغادرة النادي في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

النجم التشيلي انتقل إلى الأولد ترافورد قادمًا من آرسنال في شهر يناير الماضي.

ولم يقدم "سانشيز" الأداء المطلوب منه مع الشياطين الحمر وانتشرت الكثير من التكهنات حول مستقبله في الأوانة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن لاعب برشلونة السابق يريد بالفعل مغادرةمانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن ولا يستطيع الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت أن هناك عدة أسباب وراء هذا القرار أبرزها أن "سانشيز" يريد التواجد مع فريق ينافس على البطولات، في حين أن اليونايتد يعاني هذا الموسم من تذبذب النتائج في مختلف البطولات.

كما أن "سانشيز" يريد أن يكون النجم الأول في الفريق وهو أمر كان متوافر في آرسنال ولكنه غير متاحًا في مانشستر يونايتد.

هذا إلى جانب العلاقة السيئة بين "سانشيز" والمدرب "جوزيه مورينيو" والتي دفعت الأخير إلى استبعاد اللاعب في أكثر من مباراة دون وجود سبب واضح أو مُقنع.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن "سانشيز" تحدث مع زملائه في الفريق وأبلغهم بالفعل أنه ينوي الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المرتقب.