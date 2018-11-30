كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:58 مساءً - بالفيديو.. سانت إتيان يكتسح نانت بثلاثية في الدوري الفرنسي
سانت إتيان
فاز فريق سانت إتيان الفرنسي على ضيفه نانت 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.
وسجل أهداف سانت إتيان روبير بيريتش ووهبي الخزري وتيموثي كولودزياك في الدقائق 72 و84 والأخيرة من المباراة على الترتيب.
ورفع سانت إتيان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف مونبلييه وليل صاحبي المركزين الثالث والرابع، فيما توقف رصيد نانت عند 17 نقطة في المركز العاشر.
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