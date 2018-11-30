كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:58 مساءً - ليفربول يستعيد خدمات لالانا أمام إيفرتون

آدم لالانا

من المتوقع أن يستعيد فريق ليفربول خدمات أحد لاعبيه في مباراة الأحد المقبل أمام فريق إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

وذكرت شبكة "أنفيلد" العالمية أن المدرب "يورجن كلوب" سيتمكن من الاعتماد على خدمات اللاعب "آدم لالانا" في هذه المباراة.

تعرض اللاعب الإنجليزي لإصابة عضلية قبل فترة التوقف الدولي الماضية، ولم يشارك مع الريدز منذ ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن "لالانا" تدرب بشكل جيد وشارك مع زملائه في التدريبات الاستعدادية لمواجهة التوفيز وبدا في حالة جيدة.

وأوضحت أن "لالانا" سيكون متاحًا للمشاركة أمام إيفرتون ومن المرجح أن يتواجد على دكة البدلاء خاصة أن زميله "جوردان هندرسون" لن يشارك بعد طرده في مباراة الجولة الماضية أمام واتفورد.