كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:58 مساءً - بالفيديو.. ماينز ينتزع فوزاً صعباً من دوسلدورف في الدوري الألماني
ماينز
انتزع فريق ماينز فوزا صعبا من مضيفه فورتونا دوسلدورف 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا).
ويدين ماينز بالفضل في هذا الفوز للاعبه جون فيليب ماتيتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.
ورفع ماينز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند تسع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف خلف هانوفر.
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