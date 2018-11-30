كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:58 مساءً - الامير وقمة العشرين.. ولي العهد السعودي يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا

التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الخميس، رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الخميس، رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى الأرجنتين الأربعاء، وشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة العشرين، الخميس.

وستواصل القمة أعمالها الجمعة، وتستضيفها عاصمة الأرجنتين بيونس آيرس.

وعقد الأمير محمد بن سلمان عددا من اللقاءت مع زعماء القمة، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي، ولكنه لم يجر "مناقشات".