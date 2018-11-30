كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:58 مساءً - الكاف: الإعلان عن بديل الكاميرون لاستضافة كان 2019 نهاية ديسمبر

كأس الأمم الأفريقية 2019

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" أن قرار حرمان الكاميرون من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 غير قابل للاستئناف، وأنه جاء بعد مشاورات ومتابعات استمرت لشهور، وتأكد من خلالها أن الكاميرون لم تنجح في الوفاء بالشروط والمتطلبات المتعلقة بتنظيم البطولة القارية.

وأصدر CAF بيانًا عبر موقعه الرسمي أضاف فيه أنه سيفتح باب الترشح لاستضافة البطولة بشكل عاجل، حيث تقام النهائيات في صيف العام المقبل "بعد أقل من ستة أشهر" وأن الإعلان عن مستضيف البطولة سيكون في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن رسميًا مساء اليوم عن سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون، بعد مداولات استمرت لعشر ساعات، خلال اجتماعات CAF بالعاصمة الغانية أكرا.

وأضاف بيان CAF أنه استقبل تقارير رسمية من لجان متابعة زارت الكاميرون للوقوف على استعداداتها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية على مدار 18 شهرًا، وتأكد من خلال تلك التقارير عدم وفاء الكاميرون بالعديد من شروط الاستضافة.

وأكمل البيان أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلص إلى أنه من المستحيل أن يتم تأجيل المنافسات أملًا في إكمال الكاميرون للأعمال المتأخرة، نظرًا لأهمية الحفاظ على الجدول الزمني للبطولة القارية، لتقرر اللجنة التنفيذية أن نهائيات كأس الأمم الأفريقية لن تقام في الكاميرون.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه يثمن مجهودات الكاميرون في الفترة الماضية للإعداد لاستضافة البطولة، وأنها لازالت مرشحة لاستضافة نسخة جديدة من كأس الأمم الأفريقية في المستقبل، حيث سيتواصل مع حكومة الكاميرون للتنسيق بشأن احتمال استضافتها لبطولة مستقبلية.