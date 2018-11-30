كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 10:44 مساءً - كريستيان جروس يعتذر لجماهير الزمالك

كريستيان جروس

أكد جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يعتذر لجماهير الفريق بعد الخروج من البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وشدد المدير الفني على أنه حزين لخروج الفريق من البطولة، وأوضح أن الفريق لم ينجح في استغلال الكرة في أخر 35 متر ، والدفاع ارتكب خطأ واحد فقط تسبب في استقبال الهدف.

وأوضح جروس أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز، وسيتحدث مع اللاعبين في الفترة المقبلة بعدم التأثر والاستعداد بجدية للقاء المصري في الدوري، وأشار إلى أن الخسارة بركلات الترجيح واردة.

وشدد المدير الفني على أن الفريق لم يكن لديه كفاءة هجومية، في حين أن المنافس دافع بصورة جيدة في اللقاء، مضيفا أن النقاز وإبراهيم حسن لديهما خبرات كبيرة، ولا يتحمل لاعب بمفرده الخسارة.

وأضاف جروس أن محمود علاء لم يهدر ركلة جزاء في المباريات السابقة قبل أن يهدر لقاء الاتحاد، وأن مصطفى فتحي شارك في الوقت المناسب وأشار إلى أن جميع الفريق لم يكن في مستواه المعهود هجوميا.