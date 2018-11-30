"كادت أن تنفجر".. تورم شفاه بريطانية بسبب حقن "البوتوكس"

تعرضت فتاة إنجليزية لتورم حاد في شفتيها، التي كادت أن تنفجر، بسبب خضوعها لعملية حقن "بوتوكس".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفتاة البريطانية، التي تدعى "راتشيل كنابير" خضعت لعملية حقن بوتوكس، كلفتها 220 جنيها إسترلينيا، ولكنها عقب مرور أسبوع شعرت بألم شديد، واستمر العلاج مدة 3 أشهر.

تقول الفتاة عما تعرضت له، "شعرت بأن شفتي العليا تكاد أن تنفجر من كثرة تضخمها عقب حقن البوتكس، الذي أعددته في منزل صديقتي والتي نصحتني بالذهاب إلى المستشفى عندما تغير شكلي وكنت أصرخ من الألم، وبعدها خضعت للعلاج واستمررت حوالي 3 أشهر وأنا بشفاه متضخمة".

ونشرت الفتاة صورها قبل وبعد العملية، لتحذير الفتيات.

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