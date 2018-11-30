طبيب نساء وتوليد: خطورة "الفياجرا النسائية" في تناولها دون أمر طبيب

أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان وطبيب النساء والتوليد، أن خطورة "الفياجرا النسائية" لا تكمن في العلاج نفسه، وإنما في تناوله بدون استشارة الطبيب.

وأضاف "حسن"، خلال حواره في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أنه قبل تناول السيدات لـ"الفياجرا النسائية" عليهن استشارة الطبيب كما هو الحال في تناول أي دواء.

وتابع: "لأن مش كل السيدات بتبقى مشكلتهم في قلة الرغبة الجنسية.. في سيدات بيبقى عندهم مشاكل تانية زي التهابات مهبلية وغيرها بتسببلها آلام أثناء عملية الجماع".