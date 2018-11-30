أحمد السعدني عن فستان رانيا يوسف: "عاوزة تثبت إن الدنيا ماشية بضهرها"

علق الفنان الشاب أحمد السعدني على إطلالة رانيا يوسف أمس، بختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "الست لبست مايكل چاكسون وصوابعها مكانتش باينة محدش حس بيها قلعت بقت تريند هي عايزة تثبت إن الدنيا ماشية بـ....."، واستكمل: "ماشيها بضهرها".

وتابع في تغريدة أخرى: "على فكرة انا مش بهاجمها خالص الكلام واضح وتقريباً هي بس اللي فهمته وعملت لايك".

وكانت "يوسف"، أثارت الجدل أمس، خلال فعاليات ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، في دار الأوبرا المصرية، عقب ارتدائها فستانًا أسود قصيرا أشبه بالمايوه، عليه جوبير بذات اللون.

وتعرضت رانيا للكثير من الانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان.

لم تكن الواقعة الأولى لـ"رانيا" بهذه الدورة، حيث ظهرت خلال افتتاح المهرجان، ببدلة سوداء، تتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، بالإضافة إلى قبعة باللون ذاته.

وتلقت حينها العديد من الانتقادات حول هذه الإطلالة التي شبهت بالإطلالة الرجالية، وقال ناشط: "هي ما لها أسود كده ليه بتذكريني بمايكل جاكسون"، وقال آخر "خضتيني يا رانيا" وقال ثالث "الميكب أوفر أوي".

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