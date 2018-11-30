رانيا يوسف تُشعل أزمةً بإطلالة "القاهرة السينمائي".. ونقابة الممثلين تُحقق وتتوعّد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا رسميًا علّقت خلاله على الجدل المثار حول ظهور الفنانات بإطلالات ساخنة أبرزها الفنانة المصرية رانيا يوسف التي حضرت بفستان "شبه عار" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي أمس الخميس.

وقال البيان الذي حصل "فوشيا" على نسخة منه: "عبّر الكثيرون من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي نعتبره جميعًا من أهم الفعاليات الدولية التي تمسُّ صورة الفن المصري والعربي أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب".

وتابع: "غير أن المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها".

وأضاف البيان: "رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانًا مطلقًا فإننا نهيب إدراك مسؤوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصدرها قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، بعد ظهورها بفستان جريء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، الخميس، بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت رانيا خلال الحفل مرتدية فستانًا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، وتكوَّن من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".