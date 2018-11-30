كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:11 مساءً - الهلال السعودي يتأهل إلى دور الثمانية في كأس زايد للأبطال

الهلال السعودي

سجل الهلال السعودي هدفين في الشوط الأول، ليحقق فوزا سهلا (2-0)، خارج ملعبه على النفط العراقي بستاد فرانسوا حريري في أربيل، اليوم الجمعة، ويؤكد تأهله إلى دور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال.

وتفوق الهلال (6-0)، في النتيجة الإجمالية عقب فوزه ذهابا (4-0)، في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاع محمد كنو فرصة مبكرة للهلال بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، لكن بطل السعودية كان مسيطرا ولم يواجه متاعب كبيرة أمام منافسه العراقي المتواضع.

وتقدم في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز إثر متابعة لمحاولة كارلوس إدواردو المرتدة من الحارس.

ورد جوميز الهدية إلى كارلوس إدواردو بلمسة بسيطة وضعته في موقف انفراد في الدقيقة 31، ليضيف لاعب الوسط البرازيلي الهدف الثاني للضيوف.

وحافظ الهلال على تفوقه دون عناء في الشوط الثاني ليحجز مكانه في دور الثمانية بجوار الوصل الإماراتي ومولودية الجزائر والنجم الساحلي التونسي.