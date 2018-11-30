كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:11 مساءً - الامير محمد بن سلمان يلتقي قادة مشاركين بقمة الـ20

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، عددا من قادة الدول المشاركين في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان فور وصوله مقر القمة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أنها ستلتقي ولي العهد السعودي عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

وقبيل توجهه إلى الأرجنتين، بدأ ولي العهد السعودي جولة عربية شملت كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.