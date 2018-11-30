كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:11 مساءً - "التنمية المحلية": الكشف على المواطنين ضمن حملة 100 مليون مواطن "مجانى"

معتز عوض

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه التحية إلى محافظين محافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لنجاحهم في الخروج بالحملة في شكل جيد.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق غدًا في 11 محافظة، لافتًا إلى أن الوزير وجه بضرورة دعم الأطقم الطبية بكل احتياجاتهم.

ولفت إلى أن مراكز معلومات الوزارة في المحافظات يلعبون دورًا هامًا في الحملة، حيث أنهم على علم بالقرى وأهلها، ويقع عليهم مسئولية توعية المواطنين بضرورة المشاركة، بالإضافة إلى توجيه المحافظين بضرورة التواصل مع الإعلام ومندوبي الصحف لإخبارهم بتطورات الوضع، منوهًا بأن وزير التنمية المحلية شدد على أن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن الحملة مجانًا.