كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 08:11 مساءً - "موسى": أصبحنا نتعامل مع "فيروس سي" كأنه "دور أنفلونزا"

معتز عوض

ثمن الإعلامي محمد موسى، الدور الذي قامت به الدولة المصرية متمثلة في قيادتها السياسية للقضاء على فيروس "سي"، من خلال اطلاق مبادرات للكشف عن المرض، وتقديم العلاج للمرض.

وأشار " موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن مرض فيروس سي كان من الأمراض الخطيرة، معقبا: "كان بينخر في جسم الإنسان المصري"، لافتًا إلى أننا نتعامل معه الآن كما لو كان دور أنفلونزا.

ولفت إلى أن حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي للكشف عن مرض فيروس سي، والأمراض غير السارية غير موجودة في العالم.