"القومي للدراسات الاجتماعية" يقترح عدم سقوط الحضانة عن المطلقة حال زواجها

أعد المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية ورقة عمل حول تنفيذ أحكام محكمة الأسرة في دعاوي النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي، تحت إشراف وإعداد الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز.

وكشفت ورقة العمل عن أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لعدة تعديلات تشريعية مهمة تتلاءم مع التطورات الحاصلة في المجتمع، لتحقق التوازن في العلاقات والحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع وتسهل من إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنتها ورقة العمل، ضرورة تعديل بعض النصوص المتعلقة بترتيب الحضانة بحيث يكون الأب بعد الأم وأم الأم، وألا يحول زواج الأم الحاضنة مرة أخري دون استمرار حضانتها للصغير إذا كان الأب متزوجا بأخري. وإصدارقانون ينظم استضافة الصغير لمن له حق الرؤية، حتي يتحقق الهدف من الرؤية كحق للطفل ولغير الحاضن وأقاربه "الجد، الجدة، العم- العمة .... إلخ" وحتى لا تتغلب نزاعات الوالدين علي مصلحة الطفل الفضلي مع وضع ضمانات لحق الاستضافة لمنع التصرفات غير المسئولة.

فليس في الاستضافة جور على حق الحاضنة في حضانة الصغير خاصة أن المادة 292 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له حق الحضانه في طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

كما أوصي بأن تكون أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير قريبة من مسكن الحاضنة، وأن تكون هذه الأماكن مناسبة ومجهزة وصالحة لاستقبال الصغير، وأن تكون مواعيد الرؤية في العطلات الأسبوعية حتى لا يؤثر ذلك على تعليم الصغير إنشاء آلية لتمويل صندوق تأمين الأسرة وزيادة موارده حتى يستطيع تنفيذ أحكام مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ومتجمد النفقة، بتخصيص نسبة من الرسوم المقررة على الدعاوى التي ترفع أمام محكمة الأسرة لتمويل هذا الصندوق، وإلغاء رسم التنفيذ الذي تلتزم به الزوجة عند اللجوء لتحصيل مبلغ مؤخر الصداق ومقابل المتعة بإضافتها مباشرة إلى المبلغ المنفذ به وتحصيل هذه الرسوم من المنفذ ضده دون إلزام طالب التنفيذ بها.

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